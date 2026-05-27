お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（50）が27日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを公開した。「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と書き出した山根。「奥さんがとても良い写真撮ってくれてたありがとう」とつづって2ショットをアップした。「11歳と50歳！娘も大きくなったもんだ」としみじみ。「おめでとう」と添えた。ファンからは「素敵過ぎます」「山根さんの身長