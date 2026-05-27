日中は特に蒸し暑く、外から帰った瞬間やお出かけ先でのベタつきに悩まされていませんか？そんな不快感を110円（税込）で解決できる夏グッズをダイソーで発見！ひと拭きするだけで、涼しいを通り越して「もはや寒い」と感じるほどの清涼感で、一度体感したら手放せなくなること間違いなし。さっそく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆．ボディシート（キンキンくん、20枚）価格：￥110（税込）販売ショ