ダイソーで見つけた『メリット ドライシャンプーシート』が、夏の頭ベタベタ問題にかなり便利でした。厚手でしっとりした大判シートは、汗をかいた頭皮をスーッと爽快にリフレッシュ。ピーチのやさしい香りでニオイ対策にもぴったりです。仕事終わりやアウトドア、旅行中、お風呂に入れない日の救世主になりますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メリット ドライシャンプーシート価格：￥220（税込）内容量：5枚（46ml