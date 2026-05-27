夏は冷たい飲み物がすぐにぬるくなったり、結露でびしょびしょになってしまうのが気になる…。そんな悩みをダイソーのステンレスタンブラーが解消してくれます！真空断熱構造で飲み頃温度をキープしてくれるだけでなく、結露しにくく快適な使い心地。表情のあるスタイリッシュなデザインで大人が使いやすいのも嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：真空2重ステンレスタンブラー槌目A価格：￥550（税込）容量（約