山形県米沢市の奥座敷に位置する小野川温泉は、平安時代の女流歌人・小野小町が旅の途中に病を癒したという伝説から「美人の湯」として1200年以上の歴史を刻んできました。 最大の特徴は、83℃という高温で湧出する豊富な湯量と、国内有数の含有量を誇るラジウム泉です。「美人の湯」の名の通り、肌や髪が艶やかになるとの評判も。温泉街の中心には共同浴場「尼湯」があり、昔ながらの湯治場の風情を残した落ち着いた景観が広がっ