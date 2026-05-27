お笑いタレントのやす子さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“某チェーン店”でのランチの様子を公開しました。【写真】やす子の昼ご飯「五穀米身体にいいですね」やす子さんは「今日のお昼ご飯某チェーン店にてジューシー若鶏グリル879円」とつづり、1枚の写真を投稿。雑穀米とジューシー若鶏グリル、副菜が並んだヘルシーなランチの様子です。健康に気を使っているのでしょうか。コメントでは「このガーリックソ