大阪市は、マンションの居室や戸建て住宅で宿泊営業ができる「特区民泊」の申請受け付けを２９日で停止する。申請窓口のある市保健所では４月以降、「駆け込み申請」が急増している。一方、民泊に関する住民からの苦情は右肩上がりで、市は対策チームを増員し、指導に本腰を入れ始めた。（林興希、苅田円、新谷諒真）決定前の１・５倍受け付け停止まで残り１週間となった今月２２日。「船場センタービル」（大阪市中央区）に入