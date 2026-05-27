阪神の桐敷拓馬投手（２６）が２７日、ＳＧＬスタジアムの２軍本隊に合流した。このまま抹消となる見込み。桐敷は交流戦開幕の２６日・日本ハム戦（甲子園）で七回１死二、三塁からマウンドへ。四球で満塁とピンチを広げ、代打のカストロに２点適時打。さらに暴投で追加点も許した。今季は１８試合に登板し、防御率７・０４。２４年は７０試合登板とブルペンを支えたが、なかなか調子が上がってこない。また１４日に出場選