アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの工場で、化学薬品タンクが破裂し少なくとも1人が死亡、9人がけがをしました。【映像】白煙が立ち上る工場（現場の様子）現地時間の26日の午前7時20分ごろ、ワシントン州ロングビューの工場で、化学薬品のタンクが破裂しました。現地当局によりますとこれまでに従業員1人が死亡し、消防士を含む9人がけがをしています。行方不明の人も複数いて、消防が現在も捜索しています