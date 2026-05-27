生活保護を受給している母との同居を考えているものの、「同居したら生活保護が打ち切られてしまうのでは？」と不安に感じる人もいることでしょう。実際、家族と同居することで生活保護の内容が見直されるケースはあります。しかし、同居しただけで必ず生活保護が停止・廃止されるわけではありません。 生活保護では、世帯全体の収入や生活状況が重視されます。そのため、同居後の収入状況や生活費の負担方法によって