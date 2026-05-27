夫に万が一のことがあったとき、残された家族の生活を支える制度として「遺族年金」があります。しかし、実際に受け取れるかどうかは、人によって判断が分かれることがあります。 特に、妻自身に収入がある場合は「自分は対象になるのだろうか」と不安に感じる方もいるでしょう。そこで本記事では、遺族年金を受け取るために確認しておきたい条件や、妻の年収との関係について解説します。 遺族年金は妻なら必ずも