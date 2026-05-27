定年を迎えた後も、年金をもらいながら働きたいと考えている人は少なくないでしょう。働き損を避けるためには、「在職老齢年金制度」の仕組みだけでなく、社会保険料が控除される条件なども理解する必要があります。本記事では、在職老齢年金制度の改正内容や働き損を避けるためのポイントなどを解説します。 年金の減額基準額が引き上げへ 60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、老齢厚生年金の月額と、給与