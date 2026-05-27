今の若手社員にはどんな傾向があるのか。文筆家の御田寺圭さんは「高校時代や大学時代の多くがコロナ禍だった世代が社会人となっている。年齢相応の社会人適性を養う期間に、十分な経験ができなかった世代である」という――。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05■コロナ直撃世代が「新卒」になった「満員電車が嫌で新人が辞めてしまった」「OJTをやっている最中に退職してしまった」――こん