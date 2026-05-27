どんなカップルにも「停滞期」は訪れるもの。では、世間の男性が「やっぱり彼女が好きだ」とかつての情熱を取り戻すきっかけには、いったいどんなものが挙げられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「気持ちが冷めかけていた彼女への愛情が再燃したきっかけ」をご紹介します。【１】手料理を作ってもらったら、びっくりするほどおいしかった「『小腹が空いたね』って冷蔵庫にあ