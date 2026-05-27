【AmazonスマイルSALE】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 イメージ画像 Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にAmazonベーシックのアルカリ乾電池が追加された。 本セールでは、アルカリ乾電池 1.5Vの単1形 24本、単2形 4本、単3形 300本、単4形 250本、単6形 4本や、9V形 アルカリ乾電池 24本などがお買い得になっている。また、単3形