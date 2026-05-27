ＡＫＢ４８で、長らくセンターを務めた前田敦子が最新の衣装をファンに紹介した。２７日までに自身のＳＮＳを更新した前田は、インスタグラムに「最近の衣装まとめ」と書き出すと１０パターンの衣装を紹介。デコルテ部分が開いた真っ白なドレス姿や、読売ジャイアンツのユニフォームを着用した様子、トップスに黒のオールインワンを重ね着した姿や、デニムのセットアップコーデ、真っ赤なドレス姿などを披露した。この投稿に