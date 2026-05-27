【AmazonスマイルSALE】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にAmazonベーシックの充電池が追加された。 本セールでは、くり返し使える単2形、単3形、単4形、9V形のニッケル水素電池がお買い得になっている。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品が