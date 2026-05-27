ステージ４の下咽頭がんから復帰したタレント・見栄晴が、ロッテの西岡剛コーチ、グレゴリー・ポランコと遭遇した出来事を報告した。２７日までに自身のインスタグラムに「男も惚れる」と書き出した見栄晴。「楽天ＶＳロッテの始球式をやらせて頂いた日の朝、宿泊先のホテルのエレベーターに乗ると…マリーンズのトレーナーを着た方が乗っていて…」と続け、西岡コーチとエレベーターで遭遇したことを明かした。さらに「『あ