5月25日、巨人・阿部慎之助前監督の逮捕に衝撃が走りました。すぐに釈放されたものの、監督を辞任する事態に発展しています。◆抜け落ちていた“長女への謝罪の言葉”事件から一夜明けた26日、会見に臨んだ阿部氏からは謝罪の言葉が相次ぎました。一方、暴行を受けたとされる長女からの手紙も読み上げられ、すでに家族は仲直りをしていることまで明かされました。ひとまず、表向きには一件落着、といったところでしょうか。