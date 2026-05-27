今日27日(水)は、未明から鹿児島県で激しい雨や雷雨となっています。鹿児島県南大隅町佐多で1時間に73.0ミリの滝のような雨が降り、すでに大雨となっている所もあります。鹿児島県では、夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害に警戒が必要です。鹿児島県で滝のような雨今日27日(水)は、東シナ海の低気圧からのびる前線が九州にかかり、前線付近の九州南部で激しい雨や雷雨となっています。局地的に1時間に50ミリ