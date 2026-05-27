勝ったのは２人で、ミルコ・デムーロ騎手の２００３年ネオユニヴァース（１番人気）は皐月賞に続く継続騎乗で２冠を達成した。ダミアン・レーン騎乗の２３年タスティエーラ（４番人気）は、テン乗りでの勝利だった。２着もレーンで２０年サリオス（２番人気）。３着はデザーモのマチカネアカツキ（６番人気）、ウィリアムズの１２年トーセンホマレボシ（７番人気）。今年レーン騎手は、スプリングＳまで２連勝中のアウダーシア