◆米大リーグブルージェイズ―マーリンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のマーリンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、１６日ぶりの適時打を放った。初回１死一、二塁の第１打席は、マ軍先発アルカンタラのスライダーで空振り三振。１―０で迎えた３回１死二、三塁で初球の内角低めチェンジアップをとらえ、狭い三遊間を抜く左前適時