お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日、オフィシャルブログを更新。息子たちが所属する少年野球チームで“マネージャー”的な役割を担っていることを明かした。 この日、「日曜日の過ごし方は★」と題してブログを更新。小原は「日曜日は 兄弟 少年野球です」と切り出し、昨年からチームをまとめる“マネージャー”のような役割を担当していることを報告。「野球に こうめちゃんも 同行してもらうことが多いです」とつづ