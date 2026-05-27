暑さが本格化するこれからの季節は、インナー選びにも快適さを求めたくなるもの。そんな夏の女性たちに寄り添う、うれしい骨盤ケアアイテムが登場します♡ボディスプラウトから、夏専用骨盤ケアインナー『整体ショーツ NEW DRY』が2026年5月26日（火）より販売スタート。蒸れや締めつけによる不快感に配慮しながら、毎日の“はくだけ習慣”で心地よく続けられる注目のショーツです。 夏こそ