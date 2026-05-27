モデルでタレントの佐藤栞里（35）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。雑誌の“編集長”に就任したことを報告し、多くの反響が寄せられている。【写真多数】「表紙とのギャップすごい」”かわいすぎる編集長”佐藤栞里の仕事ぶり佐藤は「5月28日発売の『BAILA7月号』はわたくしが編集長（とても新米）として送り出させていただく感謝感激の、スペシャル号となっております！」と報告。「何がしたいかな誰にお会いした