＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ 始めよければ終わりよし、終わり良ければすべてよし――。そんな慣用句の通りに行かないのがゴルフのスコア。先週の第6戦を制した倉林夏はスタートの1番、前半ラストの9番、後半出だしの10番、最終18番をすべてバーディとしながらも、1オーバーの30位タイでツアー史上4人目の2連勝はならなかった。それでも、好調は