＜チャールズ・シュワブチャレンジ 事前情報◇26日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞今週開催される米男子ツアーの、予選ラウンド組み合わせが発表された。大会は今年が80回目の開催という節目の年を迎える。〈写真〉松山英樹のアイアンショットの秘密を徹底解剖日本勢は5人が出場。26位だった2週前の「全米プロ選手権」以来、2試合ぶりの出場となる松山英樹は、アレックス・スモーリー（米国）、ロバート・マッ