「ブルージェイズ−マーリンズ」（２６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が三回の第２打席で三遊間を破る左前適時打を放った。実に１１試合ぶりの打点をマークした。１死二、三塁の好機で迎えた打席。初球のチェンジアップをきれいに振り抜くと、打球は三塁手のグラブをはじいて左前に転がった。貴重な追加点をたたきだした岡本。５月１３日・レイズ戦以来、１１試合ぶりの打点をマークした。直近７試合は打率