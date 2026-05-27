【Amazon スマイルSale】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 【精米】 新潟県産 無洗米 雪蔵氷温仕込み こしひかり 3kg 令和7年産 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に米やアイリスオーヤマのパックご飯が追加された。 セールでは、雪蔵氷温仕込みの「新潟県産 無洗米 こしひかり 3kg（令和7年産）」や、米と製法にこだわった