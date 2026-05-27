「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）広島は必勝パターンに持ち込みながらも八回に引っくり返され、交流戦初戦を手痛い逆転負けでスタートした。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は敗戦につながった一塁手・モンテロの拙守に言及。左翼・佐々木から中村奨への交代同様、「一塁の守備固めも必要だったのではないか」と語り、ベンチの選手起用に疑問を呈した。◇◇（広島は大盛のソロ本塁打による１点