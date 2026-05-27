【AmazonスマイルSALE】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 【Amazon.co.jp限定】明治 ザバス(SAVAS) MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 250g×12本（ピンクグレープフルーツ風味） Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に明治の「ザバス(SAVAS) MILK PROTEIN」が追加された。 本セールでは、「脂肪0 のむヨーグルト 250g×