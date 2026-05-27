日米の政策金利差による円劣位急拡大で起こった2度の円売り「バブル」 日米の政策金利差（米ドル優位・円劣位）は、2022年9月から3％以上に拡大した。同年2月のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに原油などエネルギー価格が急騰、世界的なインフレの発生を受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）などがインフレ対策として利上げを本格化したことが主因だった。 このように日米の政策金利差が3％以上と大幅に拡大したのは