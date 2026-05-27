俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜後9：00）にゲスト出演。叔母の俳優賀来千香子（64）がVTR出演し、賢人からの呼ばれ方を明かした。【写真】「すごく嫌になった気持ちがあって」賀来千香子を共演NGにした理由を明かした賀来賢人千香子は互いの呼び方について聞かれると、「賢人ちゃん、賢人くん、賢人」と呼び、自身は「チーちゃん」と呼ばれていることを明かした。ここで「みん