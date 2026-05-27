阪神の桐敷拓馬投手（26）が27日、SGL尼崎で2軍に合流した。このまま出場選手登録を抹消される可能性が高まった。桐敷は開幕からブルペンの一角としてチーム2位の18試合に登板も前日26日の日本ハム戦では3分の2を1失点。直近3試合で4失点を喫していた。