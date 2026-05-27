【Amazon スマイルSale】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に日清食品のカップ麺「カップヌードル」が追加された。 セールでは、レギュラーサイズの「カレー」やミニサイズの「シーフードヌードル ミニ」のほか、「パクチー香るトムヤムクン」や「あっさ