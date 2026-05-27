【AmazonスマイルSALE】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 コカ・コーラ ジョージア ブラック 500mlPET ×24本 Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品に飲料が追加された。 本セールでは、「コカ・コーラ ジョージア ブラック 500mlPET ×24本」や「ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本」、「サントリ