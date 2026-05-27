停滞する前線の影響で、鹿児島県内は大雨となっているところがあり、肝付町と三島村に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害に厳重に警戒してください。 鹿児島県と気象台は、土砂災害の危険度が高まっているとして肝付町と三島村に土砂災害警戒情報を発表しました。 崖や川の近く、土砂災害の発生するおそれがある「土砂災害警戒区域」にいる方は早めの避難を心がけるとともに、自治体から発表される避難指示などの情報