1日あたり摂っていいアルコール摂取量とは 科学的に証明された「酒は百薬の長」 ひと昔前まで、「お酒は健康に悪い」というのが常識でした。しかし、米国保健科学協議会（ＡＣＳＨ）が１９９３年に行った飲酒量と死亡率に関する研究をきっかけに、「お酒をまったく飲まない人よりも、適量を飲む習慣を持つ人のほうが死亡率が下がる」ことがわかったのです。 そのため、現在では「適量のお酒は健康にいい」というのが新