1976年の創業以来、日本のセレクトショップを牽引してきたBEAMS。ファッションの枠を超え、独自の目利き力で多様なカルチャーやライフスタイルを提案し続けている。創業から半世紀を迎える今、離職率の低さに裏付けられた独自の組織力や異業種コラボ、念願のアメリカ出店に至る歩みと展望について、BEAMSの原田謙太郎さんに話を聞いた。【写真】50年前の原宿1号店も！ 中日ドラゴンズと名古屋グランパスの異色コラバ「ドラ＆グラ