ベイクルーズが運営するオリジナルブーランジェリー「BOUL'ANGE（ブール アンジュ）」。2026年5月26日現在、公式LINEアカウントのリニューアルを記念し、お得なクーポンを配信しています。こだわりの美味しさをお得に味わうチャンスこの春、「BOUL'ANGE」公式LINEが新しくなりました。全国に20店舗ある「BOUL'ANGE」共通で、スタンプを貯めたり使ったりできるポイントカードとして使えます。また、限定商品や先行情報なども配信予