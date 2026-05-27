TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に出演する関根勤のインタビューコメントが公開された。 参考：『時すでにおスシ!?』“らしさ”溢れる空間はどう作られたのか？美術セット制作の舞台裏 本作は、永作博美演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミ}