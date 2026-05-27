アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロン、レーザーテックなど半導体製造装置メーカーが一斉に切り返す展開。前日の米国株市場では半導体セクターの主力銘柄を中心に幅広く買いが広がり、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５．５％高と急騰し最高値を更新した。東京市場では前日に半導体関連は総じて利食われたが、きょうは米株市場の地合いを引き継ぎ、押し目買い意欲が活発とな