2026年5月23日、中国メディア・中国新聞周刊は、燃料価格高騰と新エネルギー車の急速な普及により、ガソリン車のシェアが激減し、業界が深刻な変革を迫られていると報じた。記事は、国際油価の上昇に伴いオクタン価92および95のガソリン価格が年初比で1リットル当たり約1．7〜1．8元（約40円）上昇し、家庭用車両の満タン時の出費が100元（約2300円）近く増加したと紹介。ガソリン車を所有する市民の張（ジャン）さんが、維持費の