元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が26日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。現役時代にペアを組んだ選手の人数を明かし、オードリー若林正恭を驚かせた。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット高橋はこの日、シソンヌ長谷川忍とともに来店。番組ではペアでもピンでも大活躍な2人の素顔に迫った