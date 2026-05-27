グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、26日午後6時にPrologue Single「No School Tomorrow」（読み：プロローグシングル ノースクールトゥモロー）を配信リリースし、タイトル曲「OMG！（読み：オーエムジー）」のMVを公開。韓国デビュー活動から約4ヶ月で初カムバックを果たした。【写真】ALPHA DRIVE ONEアザーカットを使用した特別付録本作は、タイトル曲「OMG！」「Go