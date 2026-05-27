雨の中、傘を差して歩く人たち気象庁は27日、奄美を含む鹿児島県で同日夕方にかけ線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒を呼びかけた。気象庁によると、前線を伴った低気圧に暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州南部と奄美では大気の状態が不安定となる見込みだ。28日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、九州南部150ミリ、奄美120