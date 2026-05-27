27日朝の東京株式市場で日経平均株価は上昇、25日につけていた取引時間中の最高値を更新し6万5000円台を回復しました。前の日のニューヨーク株式市場では、AI・半導体関連企業の好決算を受けた買いが続いていて代表的な半導体関連株を集めた株価指数が史上最高値を更新していました。東京株式市場でもこの流れを受け半導体関連株を中心に買いが広がっています。