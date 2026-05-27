アイドルグループ「仮面女子」のＮＯＮＯＡが、６月４日に東京・秋葉原Ｐ．Ａ．Ｒ．Ｍ．Ｓで８回目となる生誕祭を開催することが決定した。今回の生誕祭は、蒼井乃々愛からＮＯＮＯＡへ改名後、初となる記念公演。ファンの間では、かつて「イースターガールズ」のセンターとして活躍し、?東の森下舞桜、西の蒼井乃々愛?と称された存在として知られているだけに、その動向に熱視線が注がれている。ＮＯＮＯＡは今回の生誕祭に