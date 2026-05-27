SNSで40万回以上表示され2.7万「いいね」を集めているのは、猫が意気揚々と階段を上ってくる様子。そのお顔をよく見たSNS民からは「うわーーー可愛すぎる」「ひげまんじゅうきゃわわ」「おくちかわいい」などのコメントが届いています。 【動画：ルンルンで『階段を上ってきた黒猫』→『お口』に注目したら…たまらなく愛おしい光景】 階段を駆け上がる黒猫 X（旧Twitter）アカウント「唐草ミチル」さん