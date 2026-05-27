筆者の友人Yさんは夫と2人の息子がいる4人家族です。そんなYさんは30代半ばで子宮頸がんを患い、標準治療を行なったのですが、2年後に再発。また抗がん剤や手術などの治療をうけることになりました。そのため、退院後は体力がかなり落ちていました。しかし、家族はそんなYさんに頼りきり！ついにYさんは逆襲を仕掛けるのでした。 退院後、まったく家事をしない男たちへの母の逆襲とは！？